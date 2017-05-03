Поета-комуніста Бориса Олійника поховали на Байковому кладовищі

Після панахиди в Києво-Печерській лаврі останню шану Олійнику прийшли віддати і члени уряду на чолі з прем'єр-міністром.

Після панахиди в Лаврі попрощатися з поетом-комуністом прийшли члени уряду Міністерство Культури України

Сьогодні в Києві попрощалися з українським поетом, Героєм України, членом КПРС з 1961 року

Похоронне богослужіння (панахида) за померлим відбулося у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Після цього церемонія прощання відбулася в Клубі Кабінету міністрів України. Останню шану Борису Олійнику прийшли віддати члени уряду на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, народні депутати, відомі діячі культури.

Олійника захоронили на Байковому кладовищі.

Герой України, член НАНУ, голова Українського фонду культури, почесний академік Академії мистецтв України, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (2005-2015), член правління Національної спілки краєзнавців України, народний депутат кількох скликань від КПУ Борис Олійник помер 30 квітня на 82-му році життя.

Борис Олійник народився 22 жовтня 1935 року в селі Зачепилівка.