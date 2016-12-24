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По всій лінії зіткнення в зоні АТО встановлена тиша

24 грудня в 10:30

Українська сторона СЦКК продовжує спостереження за дотриманням режиму припинення вогню.

АТО мина
В зоні АТО по всій лінії зіткнення встановлена тиша
Прес-центр АТО/Facebook

За станом на сьогодні, 24 грудня, українська сторона СЦКК підтверджує про введення всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року, заявив керівник української сторони СЦКК генерал-майора Анатолій Петренко.

"Офіцери української сторони СЦКК продовжують моніторинг і спостереження за дотриманням режиму припинення вогню. Про зміни в обстановці буде негайно проінформовано СММ ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що по всій лінії зіткнення встановлена тиша.

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Під час зустрічі "Нормандської четвірки" в ніч на 20 жовтня учасники зустрічі в Берліні погодилися з безальтернативністю Мінських домовленостей і домовилися про спільну розробки "дорожньої карти"їх реалізації. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову голови МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщенні збройної місії ОБСЄ у Донбасі.

Детальніше про основні проблемні питання деокупації Криму та ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деокупація: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна зіткнення Донбас спостереження
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