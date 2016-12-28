Північний вітер принесе в Україну сніг і невеликий мороз

З півночі Європи на територію України пошириться холодна повітряна маса, очікується зростання атмосферного тиску.

Синоптики пообіцяли сніг перед Новим роком

У четвер, 29 грудня, по всій Україні очікується невеликий сніг, лише вночі в південній частині, вдень у східних областях без істотних опадів, повідомляє

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень у південній частині та Донецької області пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу, на півдні від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу.

У Києві - невеликий сніг. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 0-2° морозу.

У п'ятницю, 30 грудня, без істотних опадів, лише у південній частині та Донецької області сніг та мокрий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на півдні пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 3-8°, у Карпатах і Закарпатті місцями в східних областях і в Сумській 9-14° морозу; вдень 0-5° морозу, на крайньому півдні до 2° тепла.

У Києві - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 0-2° морозу.

Раніше начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко повідомила, що на Новий рік у Києві очікується легкий мороз. Синоптик зазначила, що середня температура по Україні в ніч на 1 січня 2017 року буде 3-9° морозу, у південних областях очікується невеликий сніг. Вдень 31 грудня очікується від 4° морозу до 2° тепла.