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Після втрат під Авдіївкою окупанти масово звільняються з лав бойовиків - розвідка

14 лютого в 12:23

У розшуку за дезертирство перебувають 63 терористи.

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Налякані втратами під Авдіївкою бойовики тікають з передової
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Серед російських найманців в Донбасі тривають  випадки дезертирства та самовільного залишення місць несення служби, повідомляє прес-служба Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

"У розшуку перебувають 63 військовослужбовці зі складу 4-ї окремої мотострілецької бригади (АЛЧЕВСЬК), які самовільно залишили розташування частини", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Розвідники підкреслюють, що після боїв під Авдіївкою та у зв'язку із незадовільними умовами несення військової служби, у 2-му Армійському Корпусі Збройних Сил Російської Федерації спостерігається масове подання військовослужбовцями  рапортів на звільнення.

"При цьому російське командування намагається вирішити проблему комплектування особовим складом передових підрозділів у тому числі за рахунок звільнення злочинців, які утримуються у розміщених на тимчасово окупованих територіях виправних колоніях", - зазначають розвідники.

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Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія військові окупанти бойовики АТО Донбас
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