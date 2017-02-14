Після втрат під Авдіївкою окупанти масово звільняються з лав бойовиків - розвідка

У розшуку за дезертирство перебувають 63 терористи.

Налякані втратами під Авдіївкою бойовики тікають з передової vk.com/strelkov_info

Серед російських найманців в Донбасі тривають випадки, повідомляє прес-служба Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

"У розшуку перебувають 63 військовослужбовці зі складу 4-ї окремої мотострілецької бригади (АЛЧЕВСЬК), які самовільно залишили розташування частини", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Розвідники підкреслюють, що після боїв під Авдіївкою та у зв'язку із незадовільними умовами несення військової служби, у 2-му Армійському Корпусі Збройних Сил Російської Федерації спостерігається масове подання військовослужбовцями рапортів на звільнення.

"При цьому російське командування намагається вирішити проблему комплектування особовим складом передових підрозділів у тому числі за рахунок звільнення злочинців, які утримуються у розміщених на тимчасово окупованих територіях виправних колоніях", - зазначають розвідники.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".