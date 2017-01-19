Після сутички з поліцією активісти повернулися на Майдан для проведення мітингу

Поліція перешкодила активістам підпалити покришки біля Кабміну.

Активісти збиралися символічно підпалити покришки біля Кабміну Viktoria Reznichenko / Facebook

Учасники акції "Водохреща" – представники правих організацій "ОУН", "Правий сектор" і "Білий молот" повернулися з вулиці Грушевського на Майдан Незалежності ві розпочали мітинг під стелою.

Мітингу передувала сутичка з поліцією на перетині Паркової алеї та вулиці Грушевського, після якої активісти заспівали державний гімн.

Біля стели на Майдані Незалежності по черзі виступають різні спікери, переважно, з критикою діючої влади. Вони запевняють, що це не остання акція, і що "боротьба триває".

Нагадаємо, ввечері 19 січня, активісти правих організацій ініціювали проведення в Києві акції, присвяченої подіям 19 січня 2014 року. На вулиці Грушевського, де три роки тому учасники Революції Гідності палили покришки, щоб заблокувати пересування силовиків, націоналісти несли з собою покришки, які вони мали символічно підпалити на тротуарі перед будівлею Кабінету міністрів України.

В цей час зі сторони стадіону Лобановського рушила колона поліції, щоб не дати учасникам акції здійснити задумане. У відповідь на це активісти кинули покришки та з криками "Ганьба!" почали кидати у правоохоронців палиці й петарди. Після нетривалої бійки, сторони розішли на деяку відстань.