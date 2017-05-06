Після рішення Міжнародного суду ООН Кремль намагається створити "картину щастя" кримських татар – Чубаров

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Окупаційна адміністрація активно намагається схилити до співпраці авторитетних представників корінного населення півострова.

Чубаров закликав кримських татар ігнорувати заходи окупантів e.kryzhanivsky / Depositphotos

Окупаційна адміністрація Криму після попереднього рішення Міжнародного суду ООН від 19 квітняпрацюэ над створенням ілюзії дотримання прав кримських татар на анексованому півострові, повідомив народний депутат від БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Зокрема, окупанти активно схиляють до співпраці авторитетних представників кримськотатарської громади.

"Останні два тижні російська окупаційна влада раптово перейнялася долею ряду помітних в минулому кримськотатарських чиновників, які відмовилися від своїх посад після вторгнення Росії до Криму. З ними проводять спасенні бесіди, пропонують повернутися на державну службу, обіцяючи, при цьому, особливу прихильність з боку влади... Стверджується, що Москва стурбована пошуком нових осіб, які мали б хоча б якусь подобу авторитету серед кримських татар", – написав Чубаров на своїй сторінці в Facebook ввечері в п'ятницю, 5 травня.

За словами глави Меджлісу, кримські татари, під різними приводами ухиляються від співпраці з окупантами.

Паралельно зусилля адміністративного ресурсу направлені на забезпечення "показушної масовості" святкування кримськотатарського свята Хидирлез 6 травня.

"Усі керівники місцевих "органів самоврядування" і трудових колективів зобов'язані направити встановлену ним в наказовому порядку кількість учасників свята, для перевезення яких виділені оплачені за рахунок бюджету автобуси При цьому, рекрутованих інтернаціональних "учасників" Хидирлезу колаборанти додатково заманюють безкоштовним частуванням і випивкою, що чекає їх по приїзду до місця проведення свята", – уточнив глава Меджлісу.

Очікується, що святкування буде використано російською пропагандою як доказ підтримки окупаційного режиму корінним населенням.

"Найкращою і гідною відповіддю на нестямні і брехливі заклики бальбеков – смирнових − ільясовых приєднатися до святкування, проведеного російськими окупантами 6 травня на 25-му кілометрі траси Сімферополь – Бахчисарай, є повне його ігнорування кожним з нас і всіма разом.

Бажано в цей день брати участь у громадських заходах, які проводяться за місцем вашого проживання місцевим джемаатом. Відвідавши сім'ї насильно викрадених молодих кримських татар і політичних в'язнів, ви принесете велику радість тим співвітчизникам, хто з вини російських окупантів позбавлений чоловіка, батька, сина", – закликав Чубаров.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН в Гаазі погодився на введення тимчасових заходів у справі "Україна проти Росії" в питанні дискримінації національних меншин у Криму. Крім того суд зобов'язав Росію відновити Меджліс і утриматися від обмежень для кримських татар у представництві своїх інтересів.

Також серед вимог знаходиться відновлення освіти в Криму українською мовою. Крім цього, суд попросив обидві сторони утриматися від будь-яких форм расової дискримінації.

Детальніше про позови української сторони проти РФ у міжнародних судах читайте в статті Валентини Самар "У суду без слідства" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".