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Після анексії Крим залишили 20 тисяч кримських татар – Джемілєв

27 лютого в 00:42

Щодо корінного народу окупанти використовують тактику витіснення за межі півострова.

Джемилев Радио Свобода
Джемілєв розповів, як російські окупанти вичавлюють кримських татар з півострова
Близько 20 тисяч кримських татар покинули півострів з моменту його анексії Російською Федерацією, заявив народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Мустафа Джемілєв у неділю, 26 лютого.

"Близько 20 тисяч кримських татар вже покинули Крим. На наші заклики вони відповідають: "ви ж не можете гарантувати, що завтра мого сина не вб'ють". Тут нам відповідати нічого", – цитує Джемілєва "Крим. Реалії".

Лідер кримських татар також зазначив, що стосовно корінного народу окупанти використовують тактику їх витіснення за межі півострова.

"Створюються різні умови, щоб татари самі залишали півострів. Відразу після окупації були побоювання, що буде нова депортація кримських татар, для цього були всі передумови. Але цього не сталося", – додав Джемілєв.

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Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно. Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

За матеріалами: DT.UA , Крим.Реалії ,
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Теги Крим киримли анексія окупація Джемілєв
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