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Пірати, що захопили в полон українських моряків висунули вимоги - МЗС

14 лютого в 18:19

Вимоги, висунуті викрадачами, не є публічною інформацією.

Нигерия, пираты
Нігерійські пірати, які захопили українського моряка, висунули вимоги
Пірати, які захопили в полон членів екіпажу судна BBC Caribbean в територіальних водах Нігерії висунули вимоги, повідомив начальник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Уповноважені вести переговори встановили контакт з викрадачами членів екіпажу судна BBC Caribbean. Пірати оприлюднили свої вимоги і повідомили про задовільний стан членів екіпажу", - сказав Кирилич сьогодні, 14 лютого.

Він зазначив, що вимоги, висунуті викрадачами, не є публічною інформацією.

"Група, яка веде переговори, була сформована власником судна, і вона веде переговори з групою викрадачів абсолютно конфіденційно в інтересах справи для звільнення заручників", - додав Кирилич.

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Раніше повідомлялося, що в територіальних водах Нігерії пірати нападали на судно BBC Caribbean, на борту якого знаходилися сім громадян Росії і громадянин України.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги пірати судно вимоги переговори Україна
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