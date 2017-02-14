Пірати, що захопили в полон українських моряків висунули вимоги - МЗС

Вимоги, висунуті викрадачами, не є публічною інформацією.

Нігерійські пірати, які захопили українського моряка, висунули вимоги

Пірати, які захопили в полон членів екіпажу судна BBC Caribbean в територіальних водах Нігерії висунули вимоги, повідомив начальник департаменту консульської службиВасиль Кирилич.

"Уповноважені вести переговори встановили контакт з викрадачами членів екіпажу судна BBC Caribbean. Пірати оприлюднили свої вимоги і повідомили про задовільний стан членів екіпажу", - сказав Кирилич сьогодні, 14 лютого.

Він зазначив, що вимоги, висунуті викрадачами, не є публічною інформацією.

"Група, яка веде переговори, була сформована власником судна, і вона веде переговори з групою викрадачів абсолютно конфіденційно в інтересах справи для звільнення заручників", - додав Кирилич.

Раніше повідомлялося, що в територіальних водах Нігерії пірати нападали на судно BBC Caribbean, на борту якого знаходилися сім громадян Росії і громадянин України.