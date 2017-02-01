Підстав для евакуації жителів Авдіївки немає — Турчинов

За словами Турчинова, жодна людина за цей час не замерла.

За словами Турчинова, на даний момент немає підстав для евакуації жителів Авдіївки Facebook/Bogdan Taranin

Секретар РНБО України Олександр Турчиновзаявив, що на даний момент немає підстав для евакуації місцевих жителів.

"Ні один чоловік за цей час не замерз, допомога людям виявляється, медзакладу працюють. Підстав для евакуації населення немає", - сказав Турчинов сьогодні, 1 лютого.

Він додав, що працює штаб, який очолює голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Жебрівський. В місті вже відновлюється тепло - і водопостачання. Ремонтні бригади, користуючись припиненням вогню, виїхали на місця, де пошкоджено лінії електропередач.

Сьогодні, 1 лютого, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".