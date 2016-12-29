Підприємці Бахмутчини відкрили на КПВВ "Майорськ" логістичний центр

Великим попитом серед відвідувачів центру, жителів тимчасово окупованих територій, користується м'ясо-молочна продукція.

У логістичному центрі жителі тимчасово окупованих територій Донбасу зможуть придбати продукти харчування dpsu.gov.ua

На контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїздузапрацював новий логістичний центр, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Логістичний центр створюють підприємці Бахмутчини. Власним коштом і своїми силами", - зазначив він на своїй сторінці в Facebook.

За словами Жебрівського, центр ще добудовується, однак за перший день роботи його вже відвідали більше ста жителів тимчасово окупованих територій Донеччини.

"Купують переважно м'ясо-молочні продукти", - розповів голова Донецької ВГА.

Павло Жебрівський повідомив про те, що, користуючись нагодою, відвідав також нещодавно створений офіс військово-цивільної адміністрації та пункт надання першої медичної допомоги на КПВВ "Майорськ".

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основні проблемні питання деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деокупація: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".