Під Києвом відбулися навчання бригади швидкого реагування Нацгвардії

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Військовослужбовці бригади готуються до відправлення в зону АТО.

У п'ятницю, 3 лютого, відбулися комплексні заняття з бойової підготовки бригади швидкого реагувань Національної гвардії України. Навчання відбулися на полігоні НГУ в селищі Старе Бориспільського району Київської області.

Під час навчань була продемонстровані зразки нової польової форми нацгвардійцйв, шлемофонів танкістів, сучасних наметів, індивідуальних мобільних спальних місць бійців

Особливу увагу під час навчань приділили вогневій підготовки та відпрацювання спільних дій бійців перед виїздом у зону проведення антитерористичної операції.

Рішення про створення бригади швидкого реагування у складі Нацгвардії було прийнято в травні 2015 року. Формування бригади проходило протягом літа із залученням зарубіжних інструкторів й у відповідності до стандартів НАТО. У складі бригади є батальйони спеціального призначення, танкові, артилерійські та зенітно-ракетні підрозділи.

У грудні 2015 на полігоні "Старе" відбулися перші навчання бригади. Влітку 2016 року військовослужбовці бригади брали участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident. З вересня спецназівці бригади швидкого реагування виконували бойові завдання в зоні АТО.