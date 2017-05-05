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Під час Євробачення київське метро працюватиме на 1-3 години довше

5 травня в 14:55

Під час фіналу конкурсу столичне метро працюватиме на три години довше.

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Від Євробачення для жителів Києва буде і деяка користь
Ольга Кононенко, ZN.UA
На період проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017 змінюється режим роботи столичного метрополітену.

зокрема, робота київської підземки буде продовжено:

з 8 на 9 з 10 на 11 травня – на 1 годину;

з 9 на 10 та з 11 на 12 травня – на 2 години;

з 12 на 13 з 13 на 14 травня – на 3 години.

За даними опитування компанії Research & Branding Group, до того, що Україна в 2017 році приймає Євробачення, позитивно ставиться половина жителів країни (49%), а нейтрально-байдуже – 39%. Негативно до цього факту, як і до конкурсу в принципі, відносяться лише 7% українців. Майже дві третини українців (60%) упевнені, що Україна зможе забезпечити гідне проведення цьогорічного Євробачення. Протилежної думки дотримується 17% опитаних, а 23% – не змогли дати однозначну відповідь на питання.

Читайте також: "Євробачення 2017": відкриття основних локацій конкурсу та програма столичних заходів

Детальніше про підготовку України до пісенного конкурсу читайте в матеріалі "Місяць до Євробачення-2017: бюджети та карети, Джамала і Проскурня" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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