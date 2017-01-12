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Петро Порошенко 12 січня відвідає Одеську область

12 січня в 02:46

Президент представить нового губернатора Максима Степанова.

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Порощенко відвідає Одеську область
Сайт президента України
Президент України Петро Порошенко сьогодні, 12 січня відвідає Одеську область з робочим візитом, де представить нового главу Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максима Степанова, повідомляється на сайті Одеської ОДА.

А рамках робочого візиту відбудеться нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей.

Одеська область понад тиждень страждає від снігопаду, який паралізував рух у регіоні.

Як повідомлялося, оперативний штаб Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області прийняв рішення після 16.00 відкрити для руху легкового транспорту всі траси області.

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7 листопада, Міхеїл Саакашвілі оголосив, що прийняв рішення піти у відставку з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Говорячи про причини свого рішення, Саакашвілі виступив з критикою президента України Петра Порошенка.

За матеріалами: DT.UA
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