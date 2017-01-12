Петро Порошенко 12 січня відвідає Одеську область

Президент представить нового губернатора Максима Степанова.
А рамках робочого візиту відбудеться нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей.
Одеська область понад тиждень страждає від снігопаду, який паралізував рух у регіоні.
Як повідомлялося, оперативний штаб Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області прийняв рішення після 16.00 відкрити для руху легкового транспорту всі траси області.
7 листопада, Міхеїл Саакашвілі оголосив, що прийняв рішення піти у відставку з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Говорячи про причини свого рішення, Саакашвілі виступив з критикою президента України Петра Порошенка.DT.UA