Петро Порошенко 12 січня відвідає Одеську область

Президент представить нового губернатора Максима Степанова.

Порощенко відвідає Одеську область Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 12 січня відвідає Одеську область з робочим візитом, де представить нового главу Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максима Степанова, повідомляється на сайті Одеської ОДА.

А рамках робочого візиту відбудеться нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей.

Одеська область понад тиждень страждає від снігопаду, який паралізував рух у регіоні.

Як повідомлялося, оперативний штаб Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області прийняв рішення після 16.00 відкрити для руху легкового транспорту всі траси області.

7 листопада, Міхеїл Саакашвілі оголосив, що прийняв рішення піти у відставку з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Говорячи про причини свого рішення, Саакашвілі виступив з критикою президента України Петра Порошенка.