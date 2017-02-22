В Міністерстві юстиції назвали імена росіян, причетних до анексії Криму

За словами Петренка, план по захопленню Криму в активній фазі реалізовувався вже в 2013 році.

Петренко назвав прізвища військових ЗС РФ, причетних до анексії Криму evgovorov / Depositphotos

Павло Петренко назвав прізвища російських чиновників, які причетні до незаконної анексії Росією українського Криму.

"Інформація, яку я можу розкривати на даному етапі слідства, - це список осіб, які в ході анексії півострова Крим здійснювали агітацію українських військовослужбовців до переходу на службу в Збройні сили РФ: Галкін А. В. (командувач військами Південного військового округу, генерал-полковник), Куликов В. о. - заступник командувача ЧФ РФ контр-адмірал), Мирнов В. В. - заступник начальника центру зв'язку ЧФ РФ), Остриков О. Л. - начальник берегових військ ЧФ РФ в АР Крим, генерал-майор) і ряд інших", - сказав Петренко в інтерв'ю "Ліга.net".

Він також зазначив, що українська сторона отримала докази від спецслужб, з показань свідків та від Міністерства оборони України.

"Все говорить про те, що план по захопленню Криму в активній фазі реалізовувався вже в 2013 році. І про це точно знав Янукович. Він не міг не знати, будучи президентом", - додав Петренко.

За словами міністра юстиції, Росія перекидала до Криму військових і проводила диверсійну роботу з місцевими органами влади.

"Багато інших підтверджень, які я не можу розголошувати. Це спростовує заяви Росії, що вона заступилися за "братський кримський народ", коли "київська хунта" захопила владу в Україні", - сказав Петенко.

Раніше Петренко заявив, що побіжний екс-президент Віктор Янукович знав про підготовку Росією анексії Криму, так як підготовка до неї почалася ще в 2013 році.

Нагадаємо, що офіційно початком окупації Криму вважається 20 лютого 2014 року.

15 листопада Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту. Як наголошується в звіті, встановлювати факт початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно. Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.