Директорів шкіл звільнили від заповнення е-декларацій

Електронне декларування буде обов'язковим для ректорів вищих навчальних закладів, головних лікарів медичних установ та деяких співробітників НАНУ.

Вчителі і лікарі не будуть заповнювати електронні декларації obozrevatel.com

У заключній частині тексту чинного закону " Про Вищу раду правосуддя " перераховані категорії осіб, які не будуть заповнювати електронні декларації.

Так, електронному декларуванню не підлягають "посадові особи закладів і організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення". Від обов'язкового заповнення декларацій звільнені співробітники соціальних і реабілітаційних центрів для інвалідів і дітей-інвалідів, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Не потрібно заповнювати декларації також керівникам закладів охорони здоров'я. Крім керівників медустанов центрального, обласного, міського і районного значення та закладів охорони здоров'я міст обласного значення, а також Києва і Севастополя.

Працівники сфери освіти і науки також не підлягають обов'язковому електронному декларуванню. Серед працівників освіти виключенням стали тільки ректори вищих навчальних закладів та їх заступники. Серед науковців країни заповнювати електронні декларації доведеться президентам, першим віце-президентам, віце-президентам, головним ученим секретарям та членам президій (обраним загальними зборами) Національної академії наук України та національних галузевих академій наук. А також керівникам науково-дослідних інститутів та інших наукових установ.

Звільнені від обов'язкового електронного декларування і працівники культури, мистецтв, фізичної культури і спорту, установ відновлення та збереження національної пам'яті та національно-патріотичного виховання.

Нагадаємо, 3 січня Петро Порошенко підписав закон про створення Вищої ради правосуддя і закон "Про внесення змін у Бюджетний кодекс", який повинен забезпечити фінансування нового конституційного органу. Закон набув чинності 5 січня 2017 року.

Верховна Рада україни 2 червня прийняла зміни до Конституції в частині правосуддя, а також пов'язаний закон "Про судоустрій і статус суддів". Замість Вищої ради юстиції в Україні з'явиться Вища рада правосуддя, повноваження якої будуть ширші, ніж у ВРЮ.

Зміни до Конституції у частині правосуддя набрали чинності з 30 вересня. Президентський законопроект про Вищу раду правосуддя зареєстрований в Раді 23 вересня і визначений главою держави як невідкладний.