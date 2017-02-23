Перелік контрабандних товарів поповнять деталями зброї

Контрабанда деталей зброї каратиметься позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.

Деталі зброї визнають контрабандою Андрій Товстиженко, ZN.UA

прийняла за основу зміни до статті 201 Кримінального кодексу України Проект закону №3254-д підтримали 239 народних депутатів.

Законопроектом пропонується включити до переліку предметів контрабанди небезпечні речовини та частини вогнепальної нарізної зброї.

Згідно з проектом, "Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, небезпечних, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди".

Детальніше про проекти реформивания митниці, а також про корупційні ризики, які виникають при її функціонуванні в даний час, читаєте у статті "Як (не) реформувати митницю" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".