Перед річницею Євромайдану варто згадати про страх Кремля - RFERL

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Оглядач пише, що сама ідея про здатність людей виступити проти авторитарного лідера лякає російську владу.

Москва боїться самої думки, що український народ міг сам виступити проти авторитарної влади. Василь Артюшенко, DT.UA

Не має значнення, наскільки терпляче і вперто хтось повторює брехню, це все одно брехня. Байдуже, як часто хтось повторює вигадки, вони лишаються вигадками.

Виступаючи цього тижня перед журналістами прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Володимир Путін "був досить терплячим і послідовним у питанні перевороту, який стався в Україні і який був проспонсорований з-за кордону". Але все це очевидна брехня.

Про це пише політичний оглядач Radio Free Europe Radio Liberty Браян Вітмор.

"Річ от в чому. Те, що Путін терпляче і наполегливо повторює брехню і вигадки про України, - це не просто пропаганда і дизінформація. Це тактика виживання. Тому що те, що сталося в Україні цього місяця три роки тому, коли середній клас скинув корумпований і авторитарний режим - це те, корумпований і авторитарний режим Путіна вважає екзистенційною загрозою. Протест простих громадян, готових битися і помирати заради демократичного майбутнього - це дійсно для нього загроза, тому він називає його "переворотом"", - пише оглядач.

Вітмор додає, що Путін не може допустити поширення думки, що українське громанядське суспільство може діяти від власного імені. Так само як і те, що Україна дійсно може приймати незалежні рішення. Тому що це теж для нього загроза. І саме тому в Москві вигадують, що протести були "проплачені" з-за кордону, а тим часом докладають зусиль для дестабілізації і дескредитації сусідньої країни.

"Я знаю, що все це не новина. Я говорив про це роками. Але все це варто повторити ще раз перед наближенням річниці найкривавіших подій на Євромайдані", - йдеться в статті.

Тим часом в Україні за злочини проти Майдану термін ув'язення отримала лише одна людина.

Детальніше про ситуацію з розслідуванням злочинів проти Євромайдану читайте у статті Євгенії Закревської "Зворотна сторона очевидності", а також про розслідування злочинів на Майдані читайте в інтерв'ю з головою Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".