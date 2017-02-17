Перед річницею Євромайдану варто згадати про страх Кремля - RFERL

Оглядач пише, що сама ідея про здатність людей виступити проти авторитарного лідера лякає російську владу.
Виступаючи цього тижня перед журналістами прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Володимир Путін "був досить терплячим і послідовним у питанні перевороту, який стався в Україні і який був проспонсорований з-за кордону". Але все це очевидна брехня.
Про це пише політичний оглядач Radio Free Europe Radio Liberty Браян Вітмор.
"Річ от в чому. Те, що Путін терпляче і наполегливо повторює брехню і вигадки про України, - це не просто пропаганда і дизінформація. Це тактика виживання. Тому що те, що сталося в Україні цього місяця три роки тому, коли середній клас скинув корумпований і авторитарний режим - це те, корумпований і авторитарний режим Путіна вважає екзистенційною загрозою. Протест простих громадян, готових битися і помирати заради демократичного майбутнього - це дійсно для нього загроза, тому він називає його "переворотом"", - пише оглядач.
Вітмор додає, що Путін не може допустити поширення думки, що українське громанядське суспільство може діяти від власного імені. Так само як і те, що Україна дійсно може приймати незалежні рішення. Тому що це теж для нього загроза. І саме тому в Москві вигадують, що протести були "проплачені" з-за кордону, а тим часом докладають зусиль для дестабілізації і дескредитації сусідньої країни.
"Я знаю, що все це не новина. Я говорив про це роками. Але все це варто повторити ще раз перед наближенням річниці найкривавіших подій на Євромайдані", - йдеться в статті.
Тим часом в Україні за злочини проти Майдану термін ув'язення отримала лише одна людина.
Детальніше про ситуацію з розслідуванням злочинів проти Євромайдану читайте у статті Євгенії Закревської "Зворотна сторона очевидності", а також про розслідування злочинів на Майдані читайте в інтерв'ю з головою Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA