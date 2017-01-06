Патріарх Філарет у Різдво побажав українцям перемоги над агресором

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У православне Різдво патріарх просить Ісуса Христа, щоб благословив весь український народ, дарував мир, злагоду, єдність.

Патріарх Філарет: Сенс земного життя полягає не в терпінні Василь Артюшенко, DT.UA

Предстоятель Української православної церкви (Київський патріархат) Філарет привітав українців зі святом Різдва Христового і з Новим роком.

"Україна святкує Різдво Христове у складних умовах: на Донбасі йде війна, наші найкращі сини і дочки помирають за волю України, люди страждають. Церква закликає вірних до терпіння у стражданнях. Але сенс земного життя полягає не в терпінні, а у праведності і благочесті, в любові один до одного і в любові до Бога", - йдеться в привітанні.

Як наголосив патріарх, "праведність – це властивість життя людини, коли вона співстраждає і співчуває знедоленим, і виконує покладені на неї обов'язки".

"Україна – миролюбива держава. З нами правда, а там, де правда, – там Бог, а де Бог – там завжди перемога. Тому ми віримо в нашу перемогу!" – додав Філарет.

Патріарх просить Ісуса Христа, щоб "дарував Україні перемогу над агресором; благословив Українську державу і весь український народ у 2017 році; дарував нам мир, злагоду, єдність".

За даними опитування Центру Разумкова, серед церковних ієрархів найвищою довірою українців користується патріарх Філарет. Повністю або скоріше йому довіряють 39,1% респондентів, скоріше, або зовсім не довіряють 12,9%, не знають такого 23,5%.

Православними вважають себе дві третини (64,7%) українців. Найбільша кількість православних (39,5%) ідентифікують себе з УПЦ Київського патріархату. Друга за кількістю група (25,4%) вважає себе "просто православними", 23,3% відносять себе до УПЦ Московського патріархату.