Пашинський зізнався у стрільбі стоячи в Хімікуса

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Депутат не хотів псувати людям настрій".

Пашинський вже каже, що стріляв стоячи liga.net

Сергій Пашинський зізнався, що стріляв у В'ячеслава Хімікуса стоячи, а не лежачи, заявив він в ефірі телеканалу 112

"Щодо того, що я сказав, що я стріляв лежачи. Це була новорічна ніч, я не хотів псувати людям свято. Писав це я не вранці, а вже в 10 вечора, одразу після інциденту. Не хочу, щоб мене хтось жалів, але це був удар пляшкою по голові, це була досить стресова ситуація. І вже коли я вранці почав аналізувати якісь моменти, то я згадав, що я цілився в ногу не лежачи, а зверху вниз", - пояснив депутат причину зміни показань.

При цьому, народний депутат продовжує наполягати, що не міняв своїх свідчень.

Народний депутат, заступник голови фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський вважає незаконним рішення суду про визнання постраждалим В'ячеслава Хімікуса, в якого він стріляв напередодні Нового року.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року стався конфлікт між членом парламентської фракції "Народного фронту" Сергію Пашинським та місцевим жителем В'ячеславом Хімікусом, в результаті якого депутат отримав удар пляшкою по голові, а його суперник – кулю в ногу.

В'ячеслав Хімікус, у якого вистрілив Пашинський, стверджує, що завдав депутату удар по голові після того, як той направив на нього зброю.

Прокуратура Київської області, яка розслідує обставини інциденту, попередньо кваліфікувала його як хуліганство.