Топ Новини
<
>

Пашинський зізнався у стрільбі стоячи в Хімікуса

11 лютого в 22:10

Депутат не хотів псувати людям настрій".

Сергей Пашинский
Пашинський вже каже, що стріляв стоячи
liga.net
Сергій Пашинський зізнався, що стріляв у В'ячеслава Хімікуса стоячи, а не лежачи, заявив він в ефірі телеканалу 112.

"Щодо того, що я сказав, що я стріляв лежачи. Це була новорічна ніч, я не хотів псувати людям свято. Писав це я не вранці, а вже в 10 вечора, одразу після інциденту. Не хочу, щоб мене хтось жалів, але це був удар пляшкою по голові, це була досить стресова ситуація. І вже коли я вранці почав аналізувати якісь моменти, то я згадав, що я цілився в ногу не лежачи, а зверху вниз", - пояснив депутат причину зміни показань.

При цьому, народний депутат продовжує наполягати, що не міняв своїх свідчень.

Читайте також: Віце-спікер Ради запропонувала зняти недоторканність з Пашинського

Народний депутат, заступник голови фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський вважає незаконним рішення суду про визнання постраждалим В'ячеслава Хімікуса, в якого він стріляв напередодні Нового року.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року стався конфлікт між членом парламентської фракції "Народного фронту" Сергію Пашинським та місцевим жителем В'ячеславом Хімікусом, в результаті якого депутат отримав удар пляшкою по голові, а його суперник – кулю в ногу.

В'ячеслав Хімікус, у якого вистрілив Пашинський, стверджує, що завдав депутату удар по голові після того, як той направив на нього зброю.

Прокуратура Київської області, яка розслідує обставини інциденту, попередньо кваліфікувала його як хуліганство.

За матеріалами: 112 Україна
Читайте також
Теги голова УДАР пляшка йога фракція Фронт міст жителі парламент конфлікт
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Останні новини