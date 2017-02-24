Парубій попросив жителів ОРДЛО відмовитися від бандитських паспортів

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Паспорти, видані терористичними угрупованнями "ЛНР" і "ДНР", - це шлях в нікуди.

Парубій дав рекомендації жителям Донбасу Василь Артюшенко, DT.UA

Спікер парламенту Андрій Парубій закликав жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей не брати "паспорта" т.зв. "ЛНР" і "ДНР".

"Я хотів би закликати наших громадян, які зараз знаходяться на окупованих територіях, не йти на ці правила, які нав'язує Путін, не брати ті бандитські паспорти так званих "ЛНР" і "ДНР", тому що це шлях в нікуди", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Рада".

Парубій зазначив, що такі дії ще більше відрізають їх від України. Він також висловив упевненість, що велика кількість українців на окупованій території чекає звільнення земель.

"Їм потрібно дати впевненість, що це буде скоро. І йти на політичні ігри, які проводить Путін з визнанням паспортів, немає сенсу і необхідності. Вважаю, що немає ніякої потреби бути власником бандитського паспорта терористичного угрупування", - підкреслив спікер парламенту.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними посвідчують особу "документи", а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у громадській думці України переважає ставлення до жителів тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей як до заручників. Так, 31% вважають, що більшість мешканців окупованої частини Донбасу є заручниками певних обставин (сімейних, матеріальних тощо), 24% вважають, що ці громадяни стали заручниками дій незаконних збройних формувань, а ще 14,5% називають їх заручниками провальної політики центральної української влади щодо звільнення цих територій від російських військ та сепаратистів.