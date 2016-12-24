Папа Римський на Різдво надішле Україні фінансову допомогу

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Перший транш у розмірі 6 мільйонів євро надійде в країну ще до 7 січня.

Папа Римський надішле Україні допомогу на Різдво vatican.va

Папа Римський Франциск направить в Україну перший транш фінансової допомоги для усунення гуманітарної кризи, повідомила прес-служба Святого Престолу.

Перший транш у розмірі 6 мільйонів євро надійде в Україну ще до православного Різдва. Це половина від суми, яку зібрали за ініціативою Папи Римського Франциска в церквах Європи для українців, які постраждали в результаті військових дій.

Через нунціатуру Ватикану в Україні кошти спрямують на фінансування гуманітарних проектів з надання допомоги жителям сходу країни.

3 квітня Папа Римський Франциск оголосив 24 квітня днем збору пожертв у всіх європейських католицьких парафіях для надання гуманітарної допомоги громадянам України, постраждалим в конфлікті на сході країни.

Всього було перераховано понад 8 мільйонів євро громадським організаціям, які займаються проблемами вимушених переселенців, які залишили свої будинки. Папа Франциск передав звернення, в якому просить переконатися в тому, що ці гроші будуть спрямовані самим бідним і нужденним.