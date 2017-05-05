П'яний російський військовий в Донбасі наїхав на цивільне авто – розвідка

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Водій транспортного засобу загинув на місці.

П'яні російські найманці в Донбасі чавлять людей Максим Авдєєв/meduza.io

продовжують вчиняти злочини стосовно цивільного населення, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Під час пересування російської військової техніки для проведення "параду" під час травневих "святкових заходів" на окупованих районах Донецької та Луганської області, п'яний водій зі складу одного з полків 1-го АК ЗС РФ здійснив наїзд на легковий автомобіль місцевого жителя.

Водій автівки помер на місці пригоди. Внаслідок тиску російських окупантів на місцеві "правоохоронні органи" терористів, загиблий визнаний винним у ДТП.

Як повідомлялося раніше, 28 лютого водій автомобіля з підрозділу особистої охорони ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка скоїв наїзд на групу людей, що перебували на зупинці громадського транспорту, внаслідок чого одна цивільна особа загинула. Керівництвом служби охорони адміністрації "ДНР" було вжито заходи щодо приховування факту вчинення злочину їх співробітником.