П'яні бойовики обстріляли свої передові позиції, є загиблі та поранені — розвідка

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Терористи продовжують масово вживати спиртне та наркотики.

Бойовики обстріляли свої передові позиції vk/club_donbasskih

Бойовики"ДНР" та "ЛНР" під впливом алкоголю та наркотичних речовин завдали ударів по своїм передовим позиціям, внаслідок чого троє загинули та 11 отримали поранення, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

В ГУР відмітили, що незважаючи на заходи російського окупаційного командування щодо підтримання військової дисципліни на період святкування "23 лютого", військовослужбовці з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжували масово вживати спиртні напої та наркотики, у тому числі виконуючи завдання на бойових постах.

"Зазначене, зокрема, призвело до помилкових ударів по власних передових позиціях, у результаті яких протягом доби втрати противника склали: вбитих – три військовослужбовці (двоє зі складу 3 окремої мотострілецької бригади /Горлівка/ 1 АК, один зі складу 7 окремої мотострілецької бригади /Брянка/ 2 АК); поранених – 11 військовослужбовців (сім зі складу 3 окремої мотострілецької бригади, двоє зі складу 7 окремої мотострілецької бригади та по одному зі складу 100 окремої мотострілецької бригади /Донецьк/ і 11 окремого мотострілецького полку /Донецьк/ 1 АК)", - йдеться в повідомленні розвідки в Facebook.

Раніше повідомлялось, що командир взводу російсько-терористичних військ "ЛНР" помер від передозування наркотичною речовиною.