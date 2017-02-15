Озброєні бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ в окупований Донецьк

ОБСЄ уточнювала отримані від протестувальників повідомлення про інцидент на вулиці Чехова в Донецьку.

Бойовики "ДНР" не пропустили спостерігачів СММ ОБСЄ в Донецьк Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Бойовики терористичної організації"ДНР" не пропустили на блокпості, які поспішали на місце події в окупованому Донецьку, повідомили у прес-службі СММ ОБСЄ.

"СММ ОБСЄ уточнювала отримані від протестувальників повідомлення про інцидент на вулиці Чехова в Донецьку. На блокпості озброєні члени "ДНР" не пропустили ОБСЄ на місце події", - йдеться в повідомленні СММ в Twitter.

1/2 #СММ ОБСЕ уточняла полученные от протестующих сообщения об инциденте по ул. Чехова, #Донецк — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 15 лютого 2017 р.

2/2 На блокпосте вооружен члены "ДНР" не пропустили #ОБСЕ на место происшествия. СММ готова/может мониторить – ей нужен доступ #supportSMM — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 15 лютого 2017 р.

Раніше повідомлялося, що бойовики терористичної організації "ДНР" відкрили вогонь при спробі спостерігачів СММ ОБСЄ зафіксувати заборонений Мінськими домовленостями танк, розташований в "сірій зоні" між позиціями українських військ і терористів.