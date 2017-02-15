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Озброєні бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ в окупований Донецьк

15 лютого в 15:49

ОБСЄ уточнювала отримані від протестувальників повідомлення про інцидент на вулиці Чехова в Донецьку.

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Бойовики "ДНР" не пропустили спостерігачів СММ ОБСЄ в Донецьк
Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Бойовики терористичної організації"ДНР" не пропустили на блокпості спостерігачів ОБСЄ, які поспішали на місце події в окупованому Донецьку, повідомили у прес-службі СММ ОБСЄ.

"СММ ОБСЄ уточнювала отримані від протестувальників повідомлення про інцидент на вулиці Чехова в Донецьку. На блокпості озброєні члени "ДНР" не пропустили ОБСЄ на місце події", - йдеться в повідомленні СММ в Twitter.

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Раніше повідомлялося, що бойовики терористичної організації "ДНР" відкрили вогонь при спробі спостерігачів СММ ОБСЄ зафіксувати заборонений Мінськими домовленостями танк, розташований в "сірій зоні" між позиціями українських військ і терористів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ОБСЄ Донецьк блокпост бойовики ДНР
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