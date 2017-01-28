Овідіопольський вбивця знайдений повішеним у СІЗО

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Ув'язнений перебував в одиночній камері.

Підозрюваний у вбивстві жінки та дитини повісився ГУ НП Одеської області

Мешканець Овідіополя, підозрюваний у вбивстві жінки та дитини у Овідіополі, знайдений повішеним у камері слідчого ізолятора, повідомляє прокуратура Одеської області на своїй сторінці в Facebook.

За попередньою інформацією, смерть настала від механічної асфіксії шиї через повішання на простирадлі.

"Розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою "самогубство", а також за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства)", - повідомила прокуратура.

За даними відомства, з 4 січня чоловік утримувався в одиночній камері у зв'язку з наявною інформацією про можливі незаконні дії з боку інших ув'язнених.

Як повідомлялося, зловмисник, підозрюваний у вбивстві жінки та дитини в смт Овідіополь, мав намір на вантажівці зробити наїзд у велику юрбу людей в Одесі, повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, злочинець після вбивства сів у вантажний автомобіль і відправився в обласний центр. Під час руху по трасі він скоїв ДТП, але не зупинився.

Щоб не допустити кровопролиття поліцейські заблокували в'їзд в Одесу і почали переслідувати зловмисника, змусивши його змінити напрямок руху подалі від обласного центру. Скориставшись перевагою в прохідності вантажівки, злочинець виїхав у поле, на час відірвавшись від переслідування. Після того як його вантажівка застряг в оранці, він кинув його і побіг полем.