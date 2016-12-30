Топ Новини
<
>

Овідіопольський вбивця планував на вантажівці наїхати на натовп людей – Нацполіція

30 грудня в 01:46

Поліція намагається затримати вбивцю.

убийца Овидиополь
Вбивця в Одеській області намагався повторити берлінський теракт
ГУ НП Одеської області

Зловмисник, підозрюваний у вбивстві жінки та дитини у смт Овідіополь, мав намір на вантажівці зробити наїзд у велике скупчення людей в Одесі, повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, злочинець після вбивства сів у вантажний автомобіль і відправився в обласний центр. Під час руху по трасі він скоїв ДТП, але не зупинився.

Щоб не допустити кровопролиття поліцейські заблокували в'їзд в Одесу і почали переслідувати зловмисника, змусивши його змінити напрямок руху подалі від обласного центру. Скориставшись перевагою в прохідності вантажівки, злочинець виїхав у поле, тимчасово відірвавшись від переслідування. Після того як його вантажівка застрягла в оранці, він кинув її і побіг полем.

"Зараз місце, де в останнє бачили зловмисника, оточене. На місці працюють кінологи зі службовими собаками, поліцейські спецпідрозділи і військовослужбовці Національної гвардії України. Розшукові заходи тривають", - повідомляється на сайті.

Читайте також: Поліція Німеччини підтвердила загибель українця під час теракту в Берліні

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руша торгові намети, проїхав від 50 до 80 метрів.

В результаті наїзду вантажівки загинули 11 людей, ще 48 отримали травми різного ступеня тяжкості.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги вбивство Одеса міст вантажівка натовп вантаж час центр поліцейські злочинець вантажівки
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Останні новини