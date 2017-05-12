Отримавши безвіз з ЄС, Україна остаточно оформила розлучення з РФ – Порошенко

"Я б сказав, що сьогодні Україна остаточно оформила своє розлучення з Російською імперією і саме так по-філософськи ми повинні це сприймати", - підкреслив президент.
Він заявив, що відтепер в Україні будуть діяти три свободи - свобода руху товарів, капіталів і людей.
"Мова йде не тільки і не стільки про безвізовий перетин кордону, мова йде про повернення України до історичного місця в складі європейських країн", - сказав Порошенко.
За його словами, безвізу України з ЄС перешкоджали як всередині країни, так і за кордоном. Зокрема, підкреслив Порошенко, деякі українські єврооптимісти публічно зверталися до керівництва Єврокомісії і Євросоюзу з закликом не давати Україні безвіз.
Також, за словами Порошенка, були і зовнішні перешкоди, зокрема, спроби мобілізувати антиєвропейські сили всередині ЄС з метою не давати Україні безвізовий режим.
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