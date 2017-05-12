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Отримавши безвіз з ЄС, Україна остаточно оформила розлучення з РФ – Порошенко

12 травня в 00:57
Порошенко звинуватив Росію в перешкоджанні в отриманні безвиза.
безвизовый режим
Безвиз розвів Україну з Росією
rossandhelen / Depositphotos
Отримавши безвізовий режим, Україна остаточно відходить від Росії і повертається додому в Європу, заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу "1 + 1".

 "Я б сказав, що сьогодні Україна остаточно оформила своє розлучення з Російською імперією і саме так по-філософськи ми повинні це сприймати", - підкреслив президент.
 
Він заявив, що відтепер в Україні будуть діяти три свободи - свобода руху товарів, капіталів і людей.
 
"Мова йде не тільки і не стільки про безвізовий перетин кордону, мова йде про повернення України до історичного місця в складі європейських країн", - сказав Порошенко.
 
За його словами, безвізу України з ЄС перешкоджали як всередині країни, так і за кордоном. Зокрема, підкреслив Порошенко, деякі українські єврооптимісти публічно зверталися до керівництва Єврокомісії і Євросоюзу з закликом не давати Україні безвіз.
 
Також, за словами Порошенка, були і зовнішні перешкоди, зокрема, спроби мобілізувати антиєвропейські сили всередині ЄС з метою не давати Україні безвізовий режим.

 
Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року. 
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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