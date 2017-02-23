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Опубліковано відео підготовки викрадення Гончаренка

23 лютого в 18:37

Оперативники СБУ два місяці "вели" злочинну групу.

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Фото Генпрокуратура України

Близьке до народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Олексію Гончаренка видання Думская.net опубліковало відеозапис, на якому три особи обговорюють підготовку викрадення політика.

Одним із співрозмовників, за даними видання, є голова фракції "Опозиційного блоку" в Лиманському районній раді Одеської області Олександр Кушнарьов, якого підозрюють в організації злочину.

Чоловіки говорять про плани викрадення і нанесення каліцтв народному депутату.

Видання стверджує, що оприлюднений запис є оперативним відео СБУ, яка "вела" злочинну групу два місяці.

Прес-служба Генпрокуратури, у свою чергу, опублікувала оперативні фотографії затримання підозрюваних у викраденні Гончаренка. Під час обшуків у них було виявлено кілька тиражів антиукраїнської пропагандистської літератури.

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Нагадаємо, 23 лютого прокуратура повідомила про викрадення депутата від БПП Олексія Гончаренка. Незабаром з'ясувалося, що викрадення було інсценовано оперативниками СБУ для попередження злочину проти депутата.

Організатором викрадення прокуратура називає депутата Лиманського райради від "Опозиційного блоку" Олександра Кушнарьова, чий син Геннадій загинув у Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року.

За версією слідства, Кушнарьов найняв виконавців для викрадення Гончаренка й особисто планував завдати йому тяжких тілесних ушкоджень.

За матеріалами: Думская
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Теги Гончаренко викрадення Одеса
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