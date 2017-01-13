Опубліковані списки кандидатів на посаду глави Нацполіції

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На конкурс подали заяви 64 людини, в тому числі Вадим Троян.

Для участі в конкурсі на посаду голови Національної поліції України подали заявки 64 претендента Uncleroo / Depositphotos Заяви подали 64 кандидати.

Серед людей, які подали заяву, також присутній виконуючий обов'язки керівника НПУ колишній перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян.

Вказується, що на поточний момент 18 кандидатів працюють в Нацполиции. Також 59 з 64 мають юридичну освіту.

Відбір претендентів буде проводити тимчасовий дорадчий орган, до складу якого увійшли: Мікаел Люнгбю, Джон Монтанио, Джозеф Макаллістер, Євген Захаров, Роман Романів, Віталій Портніков.

Процедура відбору буде складатися з п'яти етапів, які включають вивчення поданих документів, тестування, співбесіда.

"Список фінальних претендентів повинен бути сформований і переданий на розгляд міністрові внутрішніх справ у якомога коротший термін, але не пізніше 15 лютого 2017 року. Перший етап Конкурсу починається 18.01.2017 року", - сказано в повідомленні МВС.

Як повідомлялося, 16 листопада Кабмін звільнив Хатию Деканоідзе з посади голови Нацполіції. Після цього глава МВС Арсен Аваков призначив тимчасово виконуючим обов'язки керівника НПУ колишнього першого заступника голови Національної поліції України Вадима Трояна.

15 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив про проведення консультативного конкурсу на заміщення вакантної посади голови Національної поліції. У вимогах до кандидата зазначено, що він повинен мати вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах не менше п'яти років.