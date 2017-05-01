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Окупований Крим зустрічає четвертий поспіль туристичний сезон з порожніми набережними

1 травня в 15:26

У мережі опубліковані кадри з веб-камер, розташованих у популярних в минулому курортних містах Криму.

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Судак Фото Andrii Klymenko / Facebook

Блогер Андрій Клименко опублікував добірку стоп-кадрів з веб-камер окупованого півострова на своїй сторінці в Facebook. Як видно, на старті курортного сезону, в травневі свята, в популярних колись курортних містах майже порожньо, передає інтернет-видання Апостроф.

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Після анексії Криму РФ незаконно здобула 3 млрд кубометрів українського газу – "Чорноморнафтогаз". Росія активно експлуатує Одеське і Штормове родовища на шельфі Чорного моря.

За матеріалами: Апостроф , Andrii Klymenko / Facebook ,
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