Окупанти "запрошують" українців відпочивати в Криму

За даними окупантів, "кількість іноземних туристів у Криму збільшується".

Окупанти запросили українців відпочивати в анексованому Росією Криму votpusk.ru

Глава Ростуризму Олег Сафонов запросив туристів з України на відпочинок в незаконно анексований Росією

"Ми запрошуємо, ми чекаємо наших родичів, друзів, сусідів з України, будемо їм дуже раді. Крим чекає будь-яких туристів", - сказав Сафонов в окупованій Ялті сьогодні, 1 березня, передає російське агентство ТАСС.

За словами Сафонова, кількість іноземних туристів у Криму збільшується.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю для DT.UA розповів про систематичні порушення прав людини в окупованому Криму.

Нагадаємо, 16 листопада Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН більшістю голосів підтримав український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 73 члени комітету проголосували за резолюцію. 23, в тому числі РФ, Білорусь, Китай, Казахстан і Сербія – висловилися проти.

19 грудня Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів підтримала проект резолюції "Ситуація з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 70 членів проголосували за резолюцію, 26 висловилися проти, утрималися ще 77.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно.

Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.