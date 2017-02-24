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Окупанти в Криму заміняють військових, які зрадили Україні - розвідка

24 лютого в 11:20

Льотні екіпажі планується передислокувати на територію Росії.

Крым
Окупанти в анексованому Криму заміняють військових, які зрадили Україну на росіян
evgovorov / Depositphotos
Командування російських окупаційних військ в незаконно анексованому українському Криму цілеспрямовано заміняє на посадах колишніх українських військових, які зрадили присязі Україні, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони Украіни. 

"З РФ на аеродром Кача (Крим) прибуло 5 нових льотних екіпажів для військово-транспортних літаків Ан-26 та літаків амфібій Бе-12. Новоприбулі льотчики замінять колишніх українських військовослужбовців, що перейшли на службу до ЗС РФ", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

В розвідці також зазначили, що "українські" екіпажі планується передислокувати на територію РФ, зокрема до складу частин Північного флоту ВМФ РФ. 

Крім того, до кінця 2017 року в підрозділах російських окупаційних військ в Криму передбачається скасування більшості посад, які укомплектовані військовослужбовцями-жінками колишніми громадянками України. 

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Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія хоче перетворити територію тимчасово окупованого Криму на майданчик з відпрацювання тоталітарних методів управління.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Крим Росія окупація
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