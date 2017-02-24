Окупанти в Криму заміняють військових, які зрадили Україні - розвідка

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Льотні екіпажі планується передислокувати на територію Росії.

Окупанти в анексованому Криму заміняють військових, які зрадили Україну на росіян evgovorov / Depositphotos

Командування російських окупаційних військцілеспрямовано заміняє на посадах колишніх українських військових, які зрадили присязі Україні, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони Украіни.

"З РФ на аеродром Кача (Крим) прибуло 5 нових льотних екіпажів для військово-транспортних літаків Ан-26 та літаків амфібій Бе-12. Новоприбулі льотчики замінять колишніх українських військовослужбовців, що перейшли на службу до ЗС РФ", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

В розвідці також зазначили, що "українські" екіпажі планується передислокувати на територію РФ, зокрема до складу частин Північного флоту ВМФ РФ.

Крім того, до кінця 2017 року в підрозділах російських окупаційних військ в Криму передбачається скасування більшості посад, які укомплектовані військовослужбовцями-жінками колишніми громадянками України.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія хоче перетворити територію тимчасово окупованого Криму на майданчик з відпрацювання тоталітарних методів управління.