Охендовський візьме участь в одночасному допиті НАБУ з невідомою йому заздалегідь особою

Захист голови ЦВК буде домагатися відведення детектива, що веде досудове слідство у його справі.

Очна ставка Охендовського з "невідомою особою" все ж відбудеться

Голова Центральної виборчої комісіїмає намір взяти участь в одночасному допиті НАБУ з невідомою йому заздалегідь особою в рамках справи про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.

Як повідомляють "Українські новини", він розповів, що його захист отримав від НАБУ повістку про необхідність з'явитися в бюро 16 січня для проведення даних слідчих дій. В повітсці, при цьому, не було вказано, хто ще буде брати участь у допиті.

"Аби уникнути нсинуацій з боку НАБУ, що мали місце в минулому, хочу повідомити, що разом з моїми адвокатами ми з'явимося сьогодні на зазначену слідчу дію і будемо брати в ньому активну участь. Я неодноразово говорив про те, що є прихильником максимальної відкритості у цій фейковій справі", - заявив глава ЦВК.

Він також розповів, що його адвокати все ще не можуть ознайомитися з матеріалами досудового слідства, що є системним порушенням КПК.

"Ми будемо змушені подавати скарги і просити про відвід детектива, що веде досудове слідство у цій справі", - сказав Охендовський.

Як повідомляло раніше DT.UA, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський фактично відмовився від дачі показань НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком.

За інформацією джерел DT.UA у Національному антикорупційному бюро, Охендовський подав клопотання про перенесення одночасного допиту (очної ставки), який повинен був відбутися у понеділок, 26 грудня. Приводом для очної ставки між Охендовским і Трепаком стала заява голови ЦВК про фальсифікацію матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів у частині, яка стосується його звинувачень в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

Адвокат глави ЦВК Андрій Смирнов повідомив про перенесення очної ставки на 16 січня, у той час як сам Охендовський заявив, що одночасний допит взагалі не був запланований.

13 грудня детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голови Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.