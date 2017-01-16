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Охендовський візьме участь в одночасному допиті НАБУ з невідомою йому заздалегідь особою

16 січня в 15:05

Захист голови ЦВК буде домагатися відведення детектива, що веде досудове слідство у його справі.

Михаил Охендовский
Очна ставка Охендовського з "невідомою особою" все ж відбудеться
Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський має намір взяти участь в одночасному допиті НАБУ з невідомою йому заздалегідь особою в рамках справи про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.

Як повідомляють "Українські новини", він розповів, що його захист отримав від НАБУ повістку про необхідність з'явитися в бюро 16 січня для проведення даних слідчих дій. В повітсці, при цьому, не було вказано, хто ще буде брати участь у допиті.

"Аби уникнути нсинуацій з боку НАБУ, що мали місце в минулому, хочу повідомити, що разом з моїми адвокатами ми з'явимося сьогодні на зазначену слідчу дію і будемо брати в ньому активну участь. Я неодноразово говорив про те, що є прихильником максимальної відкритості у цій фейковій справі", - заявив глава ЦВК.

Він також розповів, що його адвокати все ще не можуть ознайомитися з матеріалами досудового слідства, що є системним порушенням КПК.

"Ми будемо змушені подавати скарги і просити про відвід детектива, що веде досудове слідство у цій справі", - сказав Охендовський.

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Як повідомляло раніше DT.UA, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський фактично відмовився від дачі показань НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком.

За інформацією джерел DT.UA у Національному антикорупційному бюро, Охендовський подав клопотання про перенесення одночасного допиту (очної ставки), який повинен був відбутися у понеділок, 26 грудня. Приводом для очної ставки між Охендовским і Трепаком стала заява голови ЦВК про фальсифікацію матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів у частині, яка стосується його звинувачень в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

Адвокат глави ЦВК Андрій Смирнов повідомив про перенесення очної ставки на 16 січняу той час як сам Охендовський заявив, що одночасний допит взагалі не був запланований.

13 грудня детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голови Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.

За матеріалами: Українські новини
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Теги Охендовський вибори ЦВК
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