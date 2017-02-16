Охендовський не буде проходити поліграф

Голова ЦВК вважає, що процедура незаконна.

Охендовський не любить поліграф dvarulona.ru

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський не збирається проходити експертизу на поліграфі, оскільки ця процедура в Україні незаконна, повідомив він журналістам.

"Принципово не буду цього робити, тому що ця процедура, по-перше, не передбачена Кримінально-процесуальним законом, ви бачите, що будь-які інструменти в руках детективів НАБУ використовуються протизаконним способом", - сказав Охендовський.

За його словами, жоден нормативний документ не передбачає використання поліграфа в нашій державі. Глава ЦВК заявив, що у нього немає ніякої довіри до слідства НАБУ.

Охендовський також заявив, що має намір незабаром здійснити закордонне відрядження, з якого обіцяє повернутися.

"Відразу хочу заспокоїти, можливо детективів НАБУ, що я обов'язково буду повертатися з усіх закордонних відряджень, обов'язково буду нагадувати їм про порушення своїх конституційних прав", - зазначив він.

Раніше Апеляційний суд відмовився звільнити Охендовського.