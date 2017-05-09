Офіцерам РФ заборонили перебувати на передовій в Донбасі під час травневих свят – розвідка

Командування російських військ намагається мінімізувати втрати серед офіцерського складу.

Близько 30 військових 4 ОМБ терористів "ЛНР" самовільно покинули позиції vk/club_donbasskih

Офіцерам ЗС РФ заборонили перебувати на передових позиціях в Донбасі під час, повідомили в прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Згідно з наказом командувача 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, щоб уникнути втрат серед кадрових російських офіцерів їм заборонено перебувати на передових позиціях протягом травневих свят, що вже позначилося на морально-психологічному стані особового складу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що близько 30 військових 4 окремої мотострілкової бригади (Алчевськ) самовільно покинули позиції після відкриття вогню сил ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, під час репетиції у терористичному угрупуванні "ДНР" так званого "Параду Перемоги", була використана російська військова техніка, яка видавалася за "трофейну", добуту в боях із ЗСУ.

З метою створення іміджу повноцінних "збройних сил" терористичних організацій "Л-ДНР" під час проведення пропагандистських заходів 9 травня, російські куратори видають терористам парадну форму чорного кольору. Проте білі ремені та фурнітуру бойовики мусять купувати власним коштом.