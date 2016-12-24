Одностороння демаркація держкордону з РФ не може розпочатися через ігнорування чиновниками законів - експерт

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Некомпетентність та корупція призвели до зупинки демаркацію держкордону з Молдовою і Білоруссю, вважає глава української делегації з демаркації держкордону.

Виправити ситуацію із затягуванням оформлення державних кордонів нашої країни може тільки втручання президента України.

Про це DT.UA заявив представник України з питань договірно-правового оформлення державного кордону, голова української делегації з демаркації держкордону, колишній посол з особливих доручень Леонід Осаволюк.

Як зазначає Осаволюк, Україні довелося докласти величезних зусиль для того, щоб здійснити делімітацію (узгодження та позначення державного кордону на карті) і підписати відповідні двосторонні договори з Росією, Молдовою і Білоруссю. Зрештою, нам це вдалося. Другий етап — демаркацію (позначення кордону на місцевості спеціальними прикордонними знаками) — проходить у більш драматичних умовах.

Він також нарікає, що найбільші проблеми із завершенням договірно-правового оформлення кордонів почалися в 2015 р. "Навіть у найважчі часи нам вдавалося продовжувати роботу. Тепер же цей процес повністю заблокований", - говорить він.

"Некомпетентність, байдужість, а іноді і корупція високих посадових осіб призвели до повної зупинки демаркації державного кордону з Молдовою та Білоруссю. Ігнорування рядом міністерств і відомств законодавства України, рішень і розпоряджень президента, уряду, Верховної Ради та РНБОУ досі не дозволяють почати найважливіший процес односторонньої демаркації російсько-українського державного кордону", - говорить він.

Осаволюк підкреслює, що відсутність такої демаркації, крім усього іншого, вкрай негативно впливає і на будівництво "Стіни".

На його переконання, виправити небезпечну ситуацію із затягуванням оформлення державних кордонів нашої країни, як одного з ключових елементів державності, може тільки втручання президента України.

Детальніше про зупинку роботи з демаркації читайте в статті Володимира Кравченка "Прикордонне питання" у свіжому випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".