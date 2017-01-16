Одного українського військового поранили в зоні АТО – штаб

З початку доби в Донбасі зафіксовано 17 випадків порушення терористами режиму тиші.

Найбільш складна обстановка зберігається на маріупольському напрямку Joinfo

Бойовики російсько-терористичних формувань продовжують ігнорувати режим тиші в зоні проведення, обстрілюючи позиції Збройних сил України з різних видів озброєнь.

У понеділок, 16 січня, терористи здійснили 17 збройних провокацій. У результаті обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Павлопіль, Гнутове, Водяне, Красногорівку та Широкине на маріупольському напрямку окупанти обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї.

По Луганському та Миронівському на донецькому напрямку, а також по Новозванівці на Луганщині противник відкривав вогонь з гранатометів.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".