Один український військовий загинув, троє поранені за добу в зоні АТО

Військовослужбовець загинув в результаті бойових дій.

Один військовослужбовець загинув за добу в Донбасі Прес-центр АТО/Facebook

Один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції зоні в Донбасі за минулу добу, 10 січня, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення", - сказав він на брифінгу в середу, 11 січня.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".