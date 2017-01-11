Одеський труп не належить свідку у справі Грабовського - Нацполіція

У прес-службі Нацполіції Одеси стверджують, що труп знайдено до того, як стало відомо про зникнення Федосенко.

Труп чоловіка був знайдений до того, як Федосенко пропав, заявляють поліцейські Василь Артюшенко, DT.UA

, не є зниклим Сергієм Федосенко, головним свідком у справі про вбивство адвоката російських ГРУшників Юрія Грабовського, повідомляє " Українська правда " з посиланням на прес-службу Національної поліції в Одеській області.

За словами співробітників прес-служби, труп знайдений до того, як стало відомо про зникнення Федосенко.

"Цей труп знайдений задовго до того, як з'явилася інформація про те, що Федосенко не виходить на зв'язок", - повідомила голова прес-служби Олена Войтенко.

Войтенко підкреслила той факт, що адвокат Оксана Соколовська, на підставі висновків якої і був зроблений висновок про те, що вбитий – Сургій Федосенко, впізнавала труп тільки по фотографії. Як повідомлялося раніше, мати Федосенко на впізнання їхати відмовилася. Голова прес-служби також повідомила про те, що експерти взяли аналіз ДНК трупа і можуть надати його родичам Федосенко в будь-який момент.

Адвокат сестри вбитого Юрія Грабовського Ганна Боряк на своїй сторінці у Facebook написала про погрози, які надходять її підзахисній. Від неї вимагають зміни адвокатів "інакше у всіх будуть проблеми".

"У зв'язку з останніми подіями у справі Грабовського Ю. Л., в якому ми з Сергієм Вилковим представляємо інтереси потерпілого, хочу, щоб всі розуміли. Якщо з нами і нашими сім'ями відбудеться будь-яка несподіванка, то заявляю офіційно, що це пов'язано з нашою професійною діяльністю у справі вбитого колеги", - написала Боряк.

Вона також назвала висновки Національної поліції про те, що тіло не належить зниклому Федосенко "передчасними".

Нагадаємо, адвокат російських ГРУшників Юрій Грабовський зник у середині березня. Поліцейськими встановлено, що напередодні зникнення адвокат був у себе в офісі, а потім зник у невідомому напрямку. Також правоохоронці дізналися про несанкціоноване використання невідомими особистої сторінки Грабовського в соціальній мережі Facebook.

20 березня Анатолій Матіос повідомив, що підозрюваний у причетності до організації зникнення Грабовського затриманий. Вранці 25 березня стало відомо про те, що адвокат Юрій Грабовськийдійсно знайдений убитим, місце його поховання вдалося знайти завдяки свідченням двох підозрюваних, один з яких був затриманий.

29 березня Матіос оприлюднив відео з матеріалів слідства, на якому Грабовський заявляє людині за кадром про те, що більше не буде захищати російського військовослужбовця. Після вбивства Грабовського Соколовська, яка захищала інтереси іншого співробітника російського ГРУ Євгена Єрофєєва, була взята під цілодобову охорону співробітниками Служби безпеки України.

1 квітня тіло Ю. Грабовського було впізнано, 2 квітня він був похований на Лісовому кладовищі в Києві. В кінці липня головний військовий прокурор повідомив, що вбивство адвоката розкрито.

25 травня відбулася процедура обміну утримуваної у РФ Надії Савченко на засуджених в Україні росіян Єрофєєва і Александрова.

У листопаді Соколовська повідомила, що Національна поліція України почала розслідування у зв'язку зі зникненням свідка у кримінальній справі про вбивство Грабовського Сергія Федосенко.