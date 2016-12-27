Одеські дайвери встановили новорічну ялинку на затонулому в Чорному морі судні

Ялинка встановлена на 15-метровій глибині.

Ялинку встановили на затонулому судні Думская

Одеські дайвери провели новорічний ранок на дні Чорного моря на остові затонулого в 1942 році від удару радянської підводного човна румунської транспортника.

Святкування Нового року під водою у одеських дайверів вже традиція, однак в цей раз кількість бажаючих поводити хоровод біля справжньої ялинки, встановленої на 15-метровій глибині, було більшим, ніж зазвичай, тому занурення для бажаючих довелося влаштовувати два дні поспіль.

"Більше 20 чоловік попросилися на наш підводний свято, тому довелося зробити два виходи: в суботу і неділю",- розповідає одеський дайвер Микола Андріанов, повідомляє видання "Думська".

За сценарієм, перед тим, як встановити ялинку на леєр надбудови судна, її потрібно було знайти, обшукавши затонуле судно.

"Шукали довго, довелося облазити і машинне відділення і навіть винний льох. А потім водили хороводи навколо неї і фотографувалися. Обидва рази була дуже злагоджена команда і тепла атмосфера старих друзів. А температура ще тепліше ніж на березі: +6, так і вітру немає", — розповів дайвер.

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Як повідомлялося, головну новорічну ялинку країни встановили в Києві 19 грудня, на Софіївській площі.