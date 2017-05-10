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Одеса готує пляжі до туристичного сезону

10 травня в 16:41

Опубліковані фотографії одеських пляжів з висоти пташиного польоту.

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Фото Петро Обухов / Думская

З приходом тепла одеські пляжі поступово заповнюються відпочиваючими. Кореспондент "Думської" політав над містом на легкомоторному літаку і подивився, як виглядає перед початком сезону прибережна смуга.

За його спостереженнями, вільного піску стає все менше, а різноманітних будівель, від парканів і тимчасових помостів ресторанів до капітальних будівель, все більше. Тимчасова пляжна столиця України активно забудовує прибережну смугу, намагаючись привабити відпочиваючих не тільки дикими пляжами.

Зйомка з літака здійснена за допомогою пілота Вадима Громова, члена Української авіаційної асоціації АОПА Україна.

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Окупований Крим зустрічає четвертий поспіль туристичний сезон з порожніми набережними. В мережі опубліковані кадри з веб-камер, розташованих у популярних в минулому курортних містах Криму.

 

За матеріалами: Думская
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