Одеса готує пляжі до туристичного сезону

Опубліковані фотографії одеських пляжів з висоти пташиного польоту.

З приходом тепла одеські пляжі поступово заповнюються відпочиваючими. Кореспондент "Думської" політав над містом на легкомоторному літаку і подивився, як виглядає перед початком сезону прибережна смуга.

За його спостереженнями, вільного піску стає все менше, а різноманітних будівель, від парканів і тимчасових помостів ресторанів до капітальних будівель, все більше. Тимчасова пляжна столиця України активно забудовує прибережну смугу, намагаючись привабити відпочиваючих не тільки дикими пляжами.

Зйомка з літака здійснена за допомогою пілота Вадима Громова, члена Української авіаційної асоціації АОПА Україна.

Окупований Крим зустрічає четвертий поспіль туристичний сезон з порожніми набережними. В мережі опубліковані кадри з веб-камер, розташованих у популярних в минулому курортних містах Криму.