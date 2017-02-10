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Обвинуваченого у вбивстві поліцейських "торнадівця" будуть судити присяжні

10 лютого в 09:50

Чергове засідання у справі Пугачова відбудеться 17 лютого.

Пугачев Александр
Для процесу над Пугачовим сформували суд присяжних
Арсен Аваков/Facebook
В Центральному районному суді Дніпра сформували суд присяжних для судового процесу над екс-бійцем роти спецназу МВС "Торнадо" Олександром Пугачовим, обвинуваченим у вбивстві двох патрульних поліцейських у Дніпрі.

Як повідомляє "Радіо Свобода", згідно з прийнятим рішенням, до складу суду присяжних увійде три особи, дві кандидатури також затверджені як запасні. Присяжні прийняли присягу.

На засіданні 9 лютого суд також частково задовольнив клопотання представників ЗМІ, дозволивши вести відеозйомку всього судового процесу, крім допиту свідків.

Зазначається, що після того, як захист обвинуваченого повідомив про те, що не ознайомилася з деякими документами справи, в засіданні суду оголосили перерву. Чергове засідання відбудеться 17 лютого.

Родичі загиблих правоохоронців прийшли на суд з їх портретами.

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Нагадаємо, вранці 25 вересня минулого року в Дніпрі водій автомобіля Citroen застрелив патрульного поліцейського Артема Кутушєва, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Працівник патрульної поліції загинув на місці, а його напарниця Ольга Макаренко отримала поранення. Згодом вона померла у лікарні під час операції. Кутушев виховував трирічну доньку, Макаренко - двох синів.

У вбивстві патрульних підозрюють 33-річного жителя міста Торез Донецької області Олександра Пугачова. Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко повідомив, що Пугачов є колишнім бійцем батальйону "Торнадо".

За матеріалами: Радіо Свобода
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Теги суд Дніпро вбивство
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