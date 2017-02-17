ОБСЄ зустрінеться з ватажками "ДНР" і "ЛНР" для обговорення Мінська

Захарченко і Плотницький погодились зустрітися з представниками ОБСЄ.
"СММ ОБСЄ вітає, що Захарченко і Плотницький відгукнулися на відкрите запрошення СММ і висловили готовність зустрітися", - йдеться в повідомленні СММ в Twitter.
У Місії також відзначили, що чекають можливості обговорити ватажками терористів, як вони можуть підвищити ефективність виконання Мінських угод, схвалених Радою безпеки ООН.
2/3 СММ ОБСЕ приветствует, что г-н Захарченко и г-н Плотницкий откликнулись на открытое приглашение СММ и выразили готовность встретиться— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 февраля 2017 г.
3/3 СММ с нетерпением ждет возможности обсудить с ними, как они могут повысить эффективность выполнения Минск. соглашений, одобренных СБ ООН— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 февраля 2017 г.
Сьогодні, 17 лютого, ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.DT.UA