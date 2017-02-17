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ОБСЄ зустрінеться з ватажками "ДНР" і "ЛНР" для обговорення Мінська

17 лютого в 14:21

Захарченко і Плотницький погодились зустрітися з представниками ОБСЄ.

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ОБСЄ зустрінеться з Захарченко і Плотницьким для обговорення Мінських угод
Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Спостерігачі СММ ОБСЄ зустрінуться з ватажками терористичних організацій ОРДЛО Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким для обговорення Мінських домовленостей, повідомили в прес-службі СММ ОБСЄ.

"СММ ОБСЄ вітає, що Захарченко і Плотницький відгукнулися на відкрите запрошення СММ і висловили готовність зустрітися", - йдеться в повідомленні СММ в Twitter.

У Місії також відзначили, що чекають можливості обговорити ватажками терористів, як вони можуть підвищити ефективність виконання Мінських угод, схвалених Радою безпеки ООН.

 

 

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Сьогодні, 17 лютого, ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Захарченко ОБСЄ Плотницький терорист ДНР Донбас вітер
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