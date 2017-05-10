ОБСЄ змінила правила патрулювання в зоні АТО

Патрулювати будуть тільки на дорогах з бетонним, твердим покриттям.

ОБСЄ змінює патрулювання після вибуху свого авто ntv.ru

Всі патрулі спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Донбасі через підрив автомобіля їздитимуть тільки по дорогах з твердим покриттям, повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

"Патрулювання на даному етапі проводиться тільки на дорогах з бетонним, твердим покриттям. Розглядаються також додаткові заходи і вони будуть зроблені, якщо того вимагатимуть", - заявив він.

За словами Хуга, обмеження в роботі місії будуть діяти до тих пір, поки сторони не розпочнуть "певні дії".

"Машина нашого патруля наїхала на розірвався боєприпас, по всій видимості, міну, яка є зброєю неизбирательного дії", - зазначив Хуг.

Зараз секретаріат ОБСЄ проводить власне розслідування, голова ОБСЄ Себастьян Курц поклав на секретаря завдання провести зовнішню експертизу, додав Хуг.