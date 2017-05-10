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ОБСЄ змінила правила патрулювання в зоні АТО

10 травня в 20:47
Патрулювати будуть тільки на дорогах з бетонним, твердим покриттям.
Автомобиль ОБСЕ сгорел
ОБСЄ змінює патрулювання після вибуху свого авто
ntv.ru
Всі патрулі спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄв Донбасі через підрив автомобіля їздитимуть тільки по дорогах з твердим покриттям, повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг. 

"Патрулювання на даному етапі проводиться тільки на дорогах з бетонним, твердим покриттям. Розглядаються також додаткові заходи і вони будуть зроблені, якщо того вимагатимуть", - заявив він. 

За словами Хуга, обмеження в роботі місії будуть діяти до тих пір, поки сторони не розпочнуть "певні дії".

"Машина нашого патруля наїхала на розірвався боєприпас, по всій видимості, міну, яка є зброєю неизбирательного дії", - зазначив Хуг.

Зараз секретаріат ОБСЄ проводить власне розслідування, голова ОБСЄ Себастьян Курц поклав на секретаря завдання провести зовнішню експертизу, додав Хуг.

Нагадаємо, 23 квітня автомобіль місії ОБСЄ підірвався на міні в районі села Пришиб в окупованій частині Луганської області. В результаті вибуху загинув спостерігач-громадянин США, двоє співробітників місії – громадяни Чехії і Німеччини – отримали поранення.

Бойовики терористичної організації "ЛНР" відразу ж після інциденту звинуватили Збройні сили України в обстрілі патруля, однак незабаром визнали, що автомобіль підірвався на протитанковій міні.

У СЦКК відзначили, що в момент інциденту режим припинення вогню дотримувався як українськими військовослужбовцями, так і бойовиками російсько-терористичних формувань.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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