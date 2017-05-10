ОБСЄ змінила правила патрулювання в зоні АТО

"Патрулювання на даному етапі проводиться тільки на дорогах з бетонним, твердим покриттям. Розглядаються також додаткові заходи і вони будуть зроблені, якщо того вимагатимуть", - заявив він.
За словами Хуга, обмеження в роботі місії будуть діяти до тих пір, поки сторони не розпочнуть "певні дії".
"Машина нашого патруля наїхала на розірвався боєприпас, по всій видимості, міну, яка є зброєю неизбирательного дії", - зазначив Хуг.
Зараз секретаріат ОБСЄ проводить власне розслідування, голова ОБСЄ Себастьян Курц поклав на секретаря завдання провести зовнішню експертизу, додав Хуг.
Нагадаємо, 23 квітня автомобіль місії ОБСЄ підірвався на міні в районі села Пришиб в окупованій частині Луганської області. В результаті вибуху загинув спостерігач-громадянин США, двоє співробітників місії – громадяни Чехії і Німеччини – отримали поранення.
Бойовики терористичної організації "ЛНР" відразу ж після інциденту звинуватили Збройні сили України в обстрілі патруля, однак незабаром визнали, що автомобіль підірвався на протитанковій міні.
У СЦКК відзначили, що в момент інциденту режим припинення вогню дотримувався як українськими військовослужбовцями, так і бойовиками російсько-терористичних формувань.