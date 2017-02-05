ОБСЄ зафіксувала майже 4 тисячі порушень "тиші" в Донбасі

Більшість порушень режиму "тиші" були зафіксовані біля Авдіївки.

Спостерігачі зафіксували майже чотири тисячі порушень режиму "тиші" в Донбасі Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 3856 випадківв Донбасі, повідомили в прес-службі СММ.

"Cитуація уздовж лінії зіткнення залишалася нестабільною, проте СММ ОБСЄ зафіксувала менше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області в порівнянні з попереднім звітним періодом. В тому числі було зафіксовано близько 3300 вибухів. Більшість порушень режиму припинення вогню були зафіксовані в більш великій зоні біля Авдіївки , Ясинуватої та Донецького аеропорту", – зазначається в звіті.

Також спостерігачі повідомили про близько 800 вибухів біля Донецька, 35 вибухів - в районі Горлівки, а в Луганській області було зафіксовано 560 вибухів.

Раніше повідомлялось, що ОБСЄ констатувала порушення "тиші" в Донбасі.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".