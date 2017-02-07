ОБСЄ вимагає прибрати важке озброєння з житлових районів в зоні АТО

Це порушує умови Мінського угоди.

ОБСЄ закликала сторони прибрати військову техніку з житлових кварталів

Важке озброєння має бути виведене з житлових районів у зоні бойових дій в Донбасі, заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдик, повідомляється в заяві організації.

"Припинення вогню може бути досягнуто тільки за рахунок безумовного виведення всіх видів зброї, регульованих Мінськими угодами. Зокрема, важка зброя має бути негайно виведена з житлових районів", - заявив спецпредставник ОБСЄ.

За його словами, використання важкої зброї в житлових районах "являє собою відкрите порушення Мінських угод і міжнародного гуманітарного права".

Сайдик визнав, що до повного і стійкого припинення вогню, до якого закликали сторони Тристоронньої контактної групи 1 лютого, ще далеко. Водночас, він привітав зниження активності бойових дій у вівторок в районі Авдіївки - Ясинуватій.

Як повідомлялося, в Bellingcat показали позиції бойовиків в житлових районах Донецька, з яких обстрілювали Авдіївку.

