ОБСЄ нарахували понад 300 випадків порушення "тиші" за тиждень в зоні АТО

Половина випадків сталася в районі Светлодарской дуги.

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 336 випадків порушення режиму тиші в Донбасі OSCE

На новорічні та різдвяні свята бойові дії в зоні АТО в Донбасі не припинялися, заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр Хуг.

"Факти порушення режиму припинення вогню 7 січня наші спостерігачі фіксували на всіх "гарячих точках". Зокрема, в районі населеного пункту Гнутово і Харчовик зафіксовано 40 розривів снарядів, випущених з гранатометів, два вибухи в повітрі, 56 вибухів невизначеного походження", - сказав він сьогодні, 12 січня.

Хуг також додав, що з 2 по 8 січня 2017р спостерігачі Місії зафіксували 336 випадків порушення режиму припинення вогню.

"Половина з них – у районі Світлодарська. Крім того, такі випадки були в районі Маріуполя, Горлівки, на ділянці Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт", - зазначив Хуг.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.