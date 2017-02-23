ОБСЄ має намір збільшити число спостерігачів в Донбасі

СММ ОБСЄ збільшить години патрулювання вздовж лінії зіткнення.

ОБСЄ має намір частіше патрулювати лінію дотику в Донбасі Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

ОБСЄ планує збільшити число спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ ОБСЄ) в Україні, а також технічно зміцнити місію. Це необхідно в тому числі і для того, щоб посилити патрулювання вздовж лінії зіткнення в Донбасі , заявив на засіданні Ради безпеки ООН голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц.

"Одним з центральних питань, з якими доводиться мати справу ОБСЄ, - криза в Україні і навколо України. Ця криза має ряд аспектів: це анексія Криму, поставки зброї в Донбас, роль Російської Федерації, здійснення Мінських угод і численні акти насильства. Всі ці питання регулярно обговорюються в ОБСЄ...", - заявив Себастьян Курц, повідомляє Центр новин ООН.

Він акцентував увагу на наступних завданнях місії: "Необхідно домагатися поліпшення умов життя місцевого населення, особливо уздовж лінії зіткнення. У цьому зв'язку вкрай важливо забезпечити безперешкодний доступ гуманітарних організацій до людей, які потребують допомоги".

Курц зазначив, що рівень насильства, який спостерігається на сході України в останні кілька днів, абсолютно неприйнятний і закликав всі сторони виконувати Мінські угоди і повною мірою дотримуватися режиму припинення вогню.

Раніше Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню в Авдіївці, відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної Меморандумом від 19 вересня 2014 року.