Обстріли Авдіївки: волонтери знайшли одну з позицій "Градів" бойовиків

Терористи вели вогонь з Будьонівського району Донецька.

Авдіївку обстрілювали з житлового району Донецька Facebook/Марина Шеремет

Волонтери міжнародної розвідувального співтовариства InformNapalm проаналізували один з відеороликів і змогли встановити позиції, звідки бойовики відкривали вогонь з БМ-21 РСЗВ "Град" районах Авдіївки

Відео було знято 31 січня о 10:40 за місцевим часом.

"За повідомленнями свідків, це вже шостий "пакет" (пакет - 40 ракет), який росіяни вистрілюють з цієї позиції, починаючи з 30.01.2017. Ми встановили, що ведуть вогонь з позиції, розташованої в Будьонівському районі Донецька між кільцевою дорогою і лісосмугою, в 250 метрах від території гіпермаркету "Сигма" і за 450 метрів від дитячого садка "Козачок" Донського району міста Донецька", - повідомляють волонтери.

Також вони опублікували скріншот карти, на якому позначали позицію бойовиків (іконка із знаком оклику) і напрямок стрільби (червона стрілка).

InformNapalm

За 16,5 кілометрів від позиції в напрямку стрільби починаються околиці Авдіївки, по якій окупанти наносили удари. Треба зазначити, що максимальна дальність стрільби осколково-фугасним реактивним снарядом 9М22 9М22У становить 20,4 кілометра.

InformNapalm

"Порушуючи "Мінські домовленості" російські терористичні війська використовують важке озброєння, яке повинно бути відведено від лінії зіткнення ще два роки тому, і терористичну тактику війни, стріляючи з житлових кварталів", - підсумовують в InformNapalm.

В ніч на 1 лютого бойовики обстріляли українські позиції під Авдіївкою з "Градів" і здійснили нову спробу штурму. У даний момент бій за Авдіївку триває.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля цього населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли бойовиків порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".