Обстріл бойовиків пошкодив склад хлору на Донецькій фільтрувальній станції – Жебрівський

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В результаті дій терористів без води залишилася не лише Авдіївка, але і частина окупованого Донецька.

У Донецькій ВГА розповіли, чому Авдіївка знову залишилася без води Facebook/Bogdan Taranin

В ході обстрілубойовиками на території об'єкта розірвалося 8 снарядів, в результаті чого було пошкоджено склад хлору, продуктопровід, резервуари чистої води та фільтри, повідомив глава Донецької ВГА Павло Жебрівський.

Як зазначає посадовець в Facebook, в результаті обстрілу станція припинила роботу, приймається рішення про евакуацію співробітників.

"Жодних ілюзій нема, московити однаково ненавидять наших людей по обидва боки лінії розмежування. Їм глибоко байдуже, що без питної води залишаються також і мешканці Донецька. Недогітлеру путіну потрібно зробити тут якомога більше хаосу. Як в Алепо. Оце і є його справжня мета", – заявив він.

Жебрівський вказує, що необхідно негайно приймати рішення про демілітаризацію зони біля ДФС.

"Ми про це неодноразово говорили і з ОБСЄ, і з СЦКК, і з місією ООН. Але зараз вже потрібно приймати кардинальне рішення", – уклав він.

Нагадаємо, вранці 24 лютого віце-прем'єр міністр Геннадій Зубко повідомив, що припинення водопостачання Авдіївки Донецької області припинено через пряме влучання снаряда в фільтрувальну станцію.

Раніше в ОБСЄ попереджали, що попадання снаряду по резервуару з хлоридом, що знаходиться в Донецькій фільтрувальної станції, може спровокувати гуманітарну та екологічну катастрофу.